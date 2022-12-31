Военные РФ поразили три пункта временной дислокации иностранных наёмников в ДНР
Российские военные ударами высокоточного оружия поразили три пункта временной дислокации иностранных наёмников на территории ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, пункты были расположены в районах населённых пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные свободили населённый пункт Дорожнянка в Запорожской области. ВС РФ уничтожили до 50 бойцов ВСУ, три боевые машины пехоты, две бронированные машины и пять пикапов.
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