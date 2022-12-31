Военные РФ поразили три пункта временной дислокации иностранных наёмников в ДНР

Российские военные ударами высокоточного оружия поразили три пункта временной дислокации иностранных наёмников на территории ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, пункты были расположены в районах населённых пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва.