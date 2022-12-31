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31 декабря, 11:24

Военные РФ поразили три пункта временной дислокации иностранных наёмников в ДНР

Российские военные ударами высокоточного оружия поразили три пункта временной дислокации иностранных наёмников на территории ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, пункты были расположены в районах населённых пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва.

ВС России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные свободили населённый пункт Дорожнянка в Запорожской области. ВС РФ уничтожили до 50 бойцов ВСУ, три боевые машины пехоты, две бронированные машины и пять пикапов.

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VK / Минобороны России

Варвара Романова

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