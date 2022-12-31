Российские военные освободили населённый пункт Дорожнянка в Запорожской области

Военные РФ освободили населённый пункт Дорожнянка в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населённый пункт Дорожнянка Запорожской области", — сказал он.

Конашенков добавил, что российскими военными уничтожено до 50 бойцов ВСУ, три боевые машины пехоты, две бронированные машины и пять пикапов.