Россиянам посоветовали заменить прогулкой экстремальный спорт 1 января

После новогодней ночи не стоит заниматься экстремальным спортом, лучше отложить нагрузки и позволить своему организму отдохнуть. Однако проводить целый день на диване будет неправильно, вместо этого можно выйти на прогулку и подышать свежим воздухом, отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, независимо от того, как вы провели ночь, не стоит отсыпаться потом целый день. Иначе вечером будет сложно заснуть и нарушится весь режим. При этом и переусердствовать с активностями не стоит.

"Привычные спортивные нагрузки, а тем более — занятия экстремальными видами спорта нужно отложить хотя бы ещё на один день", — приводит его слова РИА "Новости".

Из-за приёма алкоголя нарушается обмен веществ, в результате чего замедляется микроциркуляция к мышцам и сухожилиям, организм не сможет доставить нужные во время занятий питательные вещества. В итоге тренировки могут закончиться травмами, пояснил эксперт.

"Так что горнолыжному склону лучше предпочесть равнину. Для всех будут полезны прогулки на свежем воздухе", — заключил Тяжельников.