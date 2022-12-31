Россиянам посоветовали заменить прогулкой экстремальный спорт 1 января
Врач Тяжельников посоветовал не заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи
После новогодней ночи не стоит заниматься экстремальным спортом, лучше отложить нагрузки и позволить своему организму отдохнуть. Однако проводить целый день на диване будет неправильно, вместо этого можно выйти на прогулку и подышать свежим воздухом, отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, независимо от того, как вы провели ночь, не стоит отсыпаться потом целый день. Иначе вечером будет сложно заснуть и нарушится весь режим. При этом и переусердствовать с активностями не стоит.
"Привычные спортивные нагрузки, а тем более — занятия экстремальными видами спорта нужно отложить хотя бы ещё на один день", — приводит его слова РИА "Новости".
Из-за приёма алкоголя нарушается обмен веществ, в результате чего замедляется микроциркуляция к мышцам и сухожилиям, организм не сможет доставить нужные во время занятий питательные вещества. В итоге тренировки могут закончиться травмами, пояснил эксперт.
"Так что горнолыжному склону лучше предпочесть равнину. Для всех будут полезны прогулки на свежем воздухе", — заключил Тяжельников.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, сколько россияне съедают в Новый год. Как выяснили эксперты, за один праздничный вечер человек потребляет две-три тысячи калорий, что соответствует ежедневной норме одного достаточно крепкого мужчины. Это при том, что вы начинаете ужин в районе 19–20 часов вечера, а заканчиваете глубоко за полночь.
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