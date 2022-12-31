Россиянам рассказали, что делать, если больничный пришёлся на праздничные дни

Болезнь, будь то ОРВИ, грипп или другой недуг, может настигнуть в любой момент, даже в праздники, однако это не значит, что больничный лист нужно оформлять как-то иначе. Об этом Лайфу рассказала адвокат Надежда Колотович. Она отметила, что действующее законодательство РФ не накладывает ограничений на выдачу таких документов.

"Несмотря на то что большинство врачей также отдыхают в новогодние каникулы, в медицинских учреждениях всегда есть дежурный медик. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 01.08.2007 №514 больничный выдаётся вне зависимости от календарной даты, то есть и в обычные выходные, и в длинные праздники", — подчеркнула юрист.

Она отметила, что больничные, оформленные в праздники, оплачиваются в полном объёме. Например, если сотрудник заболел 2 января и в тот же день обратился к врачу, а 10 января закрыл больничный лист, то ему будет оплачен полный девятидневный период. Колотович подчеркнула, что выплата происходит по стандартной формуле: определяется средний заработок конкретного человека за два года; далее рассчитывается средняя зарплата за один день; полученные данные умножаются на количество календарных дней больничного. Причём деньги сотрудник должен получить в 30-дневный срок после сдачи листа нетрудоспособности.

Однако, как отметила юрист, есть и случаи, когда больничный не оплачивается ни в обычные дни, ни в праздничные. Так, согласно ст. 9 закона № 255-ФЗ речь идёт о периодах, когда сотрудник освобождён от работы без оплаты или с сохранением среднего заработка, но не из-за отпуска, отстранён от труда с неначислением зарплаты, арестован, проходит судебно-медицинскую экспертизу. Сюда же относятся ситуации, когда гражданин находится в простое. Кроме того, размер выплаты по больничному может быть снижен, если сотрудник нарушал предписания врача или нетрудоспособность связана с опьянением.