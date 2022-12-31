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31 декабря, 11:09

Россиян призвали аккуратнее обращаться с огнём в новогодние праздники

В МЧС назвали неосторожное обращение с огнём одной из частых причин новогодних пожаров

Чаще всего пожары со смертельным исходом во время новогодних праздников в жилых домах в России происходят из-за аварийного режима работы электросетей и неосторожного обращения с огнём. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

"Причины трагедий неизменны: аварийный режим работы и перегрузка электросетей, а также неосторожное обращение с огнём, включая курение", — указали в ведомстве РИА "Новости".

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Там уточнили, что только за первые 10 дней 2022 года в стране на пожарах погибло 484 человека, из них 12 детей. Всего за этот период было семь тысяч бытовых пожаров. Снизить риски подобных трагедий может безопасность жилья, отметили в МЧС.

Ранее Лайф писал о том, что в 2022 году сотрудники МЧС спасли порядка 45 тысяч человек и ещё почти 190 тысяч эвакуировали из опасных зон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Wikipedia / МЧС России Главное управление по Свердловской области

Илья Суриков

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