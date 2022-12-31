Россиян призвали аккуратнее обращаться с огнём в новогодние праздники

Чаще всего пожары со смертельным исходом во время новогодних праздников в жилых домах в России происходят из-за аварийного режима работы электросетей и неосторожного обращения с огнём. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

"Причины трагедий неизменны: аварийный режим работы и перегрузка электросетей, а также неосторожное обращение с огнём, включая курение", — указали в ведомстве РИА "Новости".

Там уточнили, что только за первые 10 дней 2022 года в стране на пожарах погибло 484 человека, из них 12 детей. Всего за этот период было семь тысяч бытовых пожаров. Снизить риски подобных трагедий может безопасность жилья, отметили в МЧС.