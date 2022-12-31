Российские войска поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях
За сутки российские войска поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу противника в 92 районах в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах", — сказал он.
Конашенков также добавил, что в районе населённого пункта Фёдоровка ДНР вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Ранее Лайф писал о том, что ударами по 110-й бригаде теробороны ВСУ Вооружённые силы РФ уничтожили более 40 украинских военных в ДНР.
VК / Минобороны России