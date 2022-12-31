За сутки российские войска поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу противника в 92 районах в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах", — сказал он.

Конашенков также добавил, что в районе населённого пункта Фёдоровка ДНР вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.