ВС России продолжают наступать на Донецком направлении
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о наступлении Вооружённых сил России на Донецком направлении.
"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он во время ежедневного брифинга.
Так, за сутки на данном направлении было уничтожено более 80 бойцов ВСУ, а также два бронетранспортёра, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.
Кстати, ранее Лайф писал, что военные РФ освободили населённый пункт Дорожнянка в Запорожской области. Как уточнили в Минобороны РФ, российскими военными было уничтожено до 50 бойцов ВСУ, три боевые машины пехоты, две бронированные машины и пять пикапов.
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