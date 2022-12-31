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31 декабря, 11:25

ВС России продолжают наступать на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о наступлении Вооружённых сил России на Донецком направлении.

"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он во время ежедневного брифинга.

Так, за сутки на данном направлении было уничтожено более 80 бойцов ВСУ, а также два бронетранспортёра, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

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Кстати, ранее Лайф писал, что военные РФ освободили населённый пункт Дорожнянка в Запорожской области. Как уточнили в Минобороны РФ, российскими военными было уничтожено до 50 бойцов ВСУ, три боевые машины пехоты, две бронированные машины и пять пикапов.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Николь Вербер

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