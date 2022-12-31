ВС России продолжают наступать на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о наступлении Вооружённых сил России на Донецком направлении.

"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он во время ежедневного брифинга.

Так, за сутки на данном направлении было уничтожено более 80 бойцов ВСУ, а также два бронетранспортёра, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.