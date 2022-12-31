Лукашенко перед Новым годом подарил журналистам кроликов

Белорусский лидер Александр Лукашенко перед Новым годом показал журналистам личное подворье, а также подарил представителям СМИ кроликов. Видео мероприятия опубликовал телеканал "Беларусь 1". В хозяйстве в том числе есть куры, индюки и страусы, а также коровы, козы, кони и пони. Животные привыкли к президенту, узнают его и всегда рады встрече.

Лукашенко перед Новым годом показал журналистам подворье и подарил им кроликов. Видео © Телеканал "Беларусь 1"

"Всегда, когда Александр Григорьевич приходит, коровки наши просто расцветают. Как чувствуют, что приходит. Если травичку там привозит или что, это просто… Они издалека слышат, что к нам едет президент. Это чудо", — подчеркнула одна из сотрудниц.

А в крольчатнике обитают представители разных пород, например декоративные, калифорнийские, бургундские, немецкая ангора и французский баран. Там Лукашенко провёл для журналистов экскурсию, после чего подарил им двух ушастых — чёрного и белого. При этом президент пообещал снабдить животных кормом. Он пожелал, чтобы эти кролики долго жили у представительниц СМИ, ведь им "будет хорошо".