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31 декабря, 12:56
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100-летняя мать Пеле до сих пор не знает о его смерти

О смерти футболиста Пеле до сих пор не знает его мать, 100-летняя Селеста Арантес. Об этом рассказала сестра легендарного спортсмена. Она отметила, что женщина "живёт в собственном мире", пишет Mirror.

"Я говорю ей, что мы должны помолиться за Пеле. Мама не осознаёт, что именно я имею в виду", — сообщила сестра Пеле Люсия ду Насименто.

Крупнейший порт Латинской Америки Сантос назовут в честь Пеле

Крупнейший порт Латинской Америки Сантос назовут в честь Пеле

Напомним, 29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Лайф писал, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.

Обложка ©

Shutterstock / A.RICARDO

Илья Суриков
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