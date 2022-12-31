100-летняя мать Пеле до сих пор не знает о его смерти

О смерти футболиста Пеле до сих пор не знает его мать, 100-летняя Селеста Арантес. Об этом рассказала сестра легендарного спортсмена. Она отметила, что женщина "живёт в собственном мире", пишет Mirror.

"Я говорю ей, что мы должны помолиться за Пеле. Мама не осознаёт, что именно я имею в виду", — сообщила сестра Пеле Люсия ду Насименто.