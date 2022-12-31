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31 декабря, 12:45

В Турции застрелили экс-руководителя националистической организации "Серые волки"

В Анкаре убит бывший руководитель турецкой националистической организации "Идеалистические очаги" ("Серые волки") профессор Синан Атеш. Об этом пишет газета Sözçü.

Издание уточнило, что убийство произошло в районе Чанкая, когда Атеш и его друг выходили из дома. Их расстреляли двое мотоциклистов.

"Синан Атеш был ранен в голову, а Сельман Бозкурт — в плечо. Синан Атеш, которому бригада скорой помощи сделала массаж сердца, а затем доставила в частную больницу, скончался", — уточнила газета.

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После убийства на место прибыли несколько команд полицейских, которые начали искать виновников. Местные СМИ сообщают, что задержаны трое подозреваемых.

Националистическая молодёжная организация "Серые волки" была создана в конце 1960-х годов по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP).

Ранее Лайф писал о том, что в ресторане в городе Назилли, на западе Турции, в результате взрыва баллона с бытовым газом погибло семь человек, пострадало четверо.

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Twitter / sinanates16

Илья Суриков

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