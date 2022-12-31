Поход в баню и украшение ёлки: Россияне перечислили любимые новогодние традиции

Россияне рассказали о новогодних традициях. Так, например, 15% опрошенных любят собираться с родными и друзьями для встречи праздника, а 12% по-особенному относятся к украшению ёлки и дома, пишет RT.

Как выяснили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, ещё 6% респондентов отметили обмен подарками и праздничное застолье. Также по 5% россиян назвали оливье одним из главных признаков Нового года и выделили отдых среди любимых традиций. А 3% заявили, что любят ходить в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы. Ещё по 2% заявили о любви к путешествиям и игристым напиткам.

Вместе с тем 11% отметили, что в период праздников выбирают уличные гулянья, пение, встречу Деда Мороза и Снегурочки и избавление от старых вещей. Кстати, основное предпочтение украшению интерьера, загадыванию желаний, обмену подарками отдают женщины, а застолью, отдыху и походу в баню — мужчины.