Поход в баню и украшение ёлки: Россияне перечислили любимые новогодние традиции
Россияне назвали украшение ёлки и поход в баню среди любимых новогодних традиций
Россияне рассказали о новогодних традициях. Так, например, 15% опрошенных любят собираться с родными и друзьями для встречи праздника, а 12% по-особенному относятся к украшению ёлки и дома, пишет RT.
Как выяснили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, ещё 6% респондентов отметили обмен подарками и праздничное застолье. Также по 5% россиян назвали оливье одним из главных признаков Нового года и выделили отдых среди любимых традиций. А 3% заявили, что любят ходить в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы. Ещё по 2% заявили о любви к путешествиям и игристым напиткам.
Вместе с тем 11% отметили, что в период праздников выбирают уличные гулянья, пение, встречу Деда Мороза и Снегурочки и избавление от старых вещей. Кстати, основное предпочтение украшению интерьера, загадыванию желаний, обмену подарками отдают женщины, а застолью, отдыху и походу в баню — мужчины.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, как загадывать желание на Новый год под бой курантов, чтобы оно сбылось. Это давняя традиция, которая существует уже долгое время. При этом не все знают, как правильно его сформулировать, однако это очень важно для того, чтобы мечта исполнилась.
"Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru