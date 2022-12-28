Россиянам рассказали, как загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось

Уже долгое время существует традиция загадывать желание под бой курантов, при этом не все знают, как правильно его сформулировать, однако это очень важно для того, чтобы мечта исполнилась. Об этом сообщила финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова. В беседе с "Вечерней Москвой" она отметила, что загадывать нужно именно результат, а не инструмент для его достижения.

"Если есть цель купить машину или съездить на отдых, то нужно желать именно это. Не нужно формулировать "получить много денег": они могут появиться, но, например, при этом обстоятельства сложатся не в пользу отпуска или покупки транспорта", — пояснила эксперт.

По её словам, вместо "Мой муж (моя жена) получит повышение на работе" правильно говорить: "Доход моей семьи увеличится". При этом желание лучше формулировать для себя, а не для других. Специалист также призвала не загадывать то, что подразумевает вред людям — негатив обязательно вернётся. Также не стоит употреблять слова "должен", "будет" и "нет".

"Вместо "Я должен (должна) получить работу своей мечты" лучше сказать: "Я получу работу своей мечты". Несмотря на все рекомендации, самое важное — верить в свою мечту и представлять, как она будет осуществляться", — подчеркнула Кузнецова.

При этом общего рецепта по реализации мечты нет, поэтому не стоит волноваться, если в формулировке желания что-то не соответствует советам, заключила она.