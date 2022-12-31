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31 декабря, 13:54

Артём Горлов стал главным тренером "Пари Нижний Новгород"

Экс-наставник красноярского "Енисея" Артём Горлов стал главным тренером футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Как сообщил гендиректор Равиль Измайлов, контракт заключён на три года. Ранее во главе команды был Михаил Галактионов, пока не перешёл в столичный "Локомотив".

"Уверены, Артёму Горлову удастся привнести что-то новое в команду. Наш клуб по-прежнему хочет видеть атакующий футбол в исполнении нашей команды, и в этом взгляды на игру с новым наставником не расходятся. Готовы вместе работать и помогать друг другу в достижении общих целей", — отметил Измайлов.

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Кстати, в ноябре Лайф рассказывал, что первую победу под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова одержал московский "Локомотив". Железнодорожники разгромили "Пари Нижний Новгород" в матче шестого тура группового этапа Кубка России по футболу со счётом 3:1.

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ФК "Енисей"

Николь Вербер
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