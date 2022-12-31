Британцы набросились на Сунака за новогоднюю речь о Путине

Пользователи "Твиттера" раскритиковали британского премьера Риши Сунака за новогоднее обращение, в котором он упомянул президента России Владимира Путина.

Он отметил, что британская сторона будет и дальше оказывать поддержку "украинским друзьям" в борьбе против "жестоких действий Путина". При этом политик назвал важнейшими приоритеты британцев. По его словам, именно их власти будут ставить превыше всего.

"Вы используете наши деньги для финансирования прокси-войны США с Россией, а санкции, которые вы вводите против Москвы, разрушают нашу экономику. Каким образом это касается наших интересов?" — заявил один комментатор.

Другой пользователь его поддержал и задался вопросом, почему страна отправляет на Украину ещё 2,5 миллиарда из налогов, в то время как британские граждане вынуждены умолять о долгожданном повышении зарплаты.

"Возникает вопрос: что, по мнению Сунака, является нашими приоритетами? Больше денег Украине? Больше гостиниц для иммигрантов?" — поинтересовался другой.

А другой комментатор призвал Сунака покинуть свой пост. Он заявил о желании увидеть полную прозрачность в отношении миллиардов, которые он вместе с экс-премьером Борисом Джонсоном отправил на Украину.

"[Украина] считается самой коррумпированной страной в Европе. На что пошли эти деньги?" — заключили пользователи.