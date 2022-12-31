Британцы набросились на Сунака за новогоднюю речь о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали Сунака за слова о Путине в новогодней речи
Пользователи "Твиттера" раскритиковали британского премьера Риши Сунака за новогоднее обращение, в котором он упомянул президента России Владимира Путина.
Он отметил, что британская сторона будет и дальше оказывать поддержку "украинским друзьям" в борьбе против "жестоких действий Путина". При этом политик назвал важнейшими приоритеты британцев. По его словам, именно их власти будут ставить превыше всего.
"Вы используете наши деньги для финансирования прокси-войны США с Россией, а санкции, которые вы вводите против Москвы, разрушают нашу экономику. Каким образом это касается наших интересов?" — заявил один комментатор.
Другой пользователь его поддержал и задался вопросом, почему страна отправляет на Украину ещё 2,5 миллиарда из налогов, в то время как британские граждане вынуждены умолять о долгожданном повышении зарплаты.
"Возникает вопрос: что, по мнению Сунака, является нашими приоритетами? Больше денег Украине? Больше гостиниц для иммигрантов?" — поинтересовался другой.
А другой комментатор призвал Сунака покинуть свой пост. Он заявил о желании увидеть полную прозрачность в отношении миллиардов, которые он вместе с экс-премьером Борисом Джонсоном отправил на Украину.
"[Украина] считается самой коррумпированной страной в Европе. На что пошли эти деньги?" — заключили пользователи.
Кстати, ранее Лайф писал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил провести аудит военной помощи Британии Украине. Как сообщает Би-би-си, он наказал дать оценку ходу боевых действий и проверить эффективность британской поддержки.
Getty Images / Leon Neal