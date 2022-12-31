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31 декабря, 15:34

"Гарри Поттера" хотят переснять с новыми актёрами

ScreenGeek: Warner Bros. намерена переснять фильмы о Гарри Поттере с новыми актёрами

Фильмы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере могут переснять с новыми актёрами. Об этом сообщает портал ScreenGeek со ссылкой на инсайдеров.

Как уточняет источник, компания Warner Bros. Discovery намерена осуществить перезагрузку в течение ближайших трёх-пяти лет, новые актёры могут быть выбраны и для ключевых героев: Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли. В данный момент проект находится на стадии разработки. Пока других подробностей о перезапуске нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Союзмультфильм" готовит ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец". В мультфильме будет много сюжетных линий и оригинальных персонажей.

Обложка ©

"Гарри Поттер и философский камень". Реж. Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз, Дж. К. Роулинг

Варвара Романова

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