"Гарри Поттера" хотят переснять с новыми актёрами

Фильмы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере могут переснять с новыми актёрами. Об этом сообщает портал ScreenGeek со ссылкой на инсайдеров.

Как уточняет источник, компания Warner Bros. Discovery намерена осуществить перезагрузку в течение ближайших трёх-пяти лет, новые актёры могут быть выбраны и для ключевых героев: Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли. В данный момент проект находится на стадии разработки. Пока других подробностей о перезапуске нет.