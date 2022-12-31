Политолог спрогнозировал, что ждёт иностранных покупателей российского газа
Политолог Дудчак заявил, что недружественные государства никогда не платили за газ рублями
Недружественные государства ещё не расплачивались за российский газ рублями. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил экономист, политолог Александр Дудчак. Он отметил, что речь в данном случае идёт о погашении долгов. По его словам, покупатели голубого топлива РФ обязаны будут платить за него в своей валюте на специальный счёт в Газпромбанке, который не находится в списке санкционных финансовых учреждений.
Эксперт добавил, что зарубежные страны и ранее производили все операции через этот банк. Впоследствии валюты конвертировались в рубль.
"Если бы импортёры шли на биржу, покупали там рубли и расплачивались ими с Россией, то мы смело могли бы говорить о том, что у нас идёт оплата в рублях. А так это компромиссный вариант как для России, так и для Запада", — сказал Дудчак.
Экономист также обратил внимание на оговорку в указе президента РФ Владимира Путина, которым он разрешил иностранным покупателям оплатить долг за газ в своих валютах. Так, полное выполнение обязательств не говорит о том, что поставки углеводорода будут идти и в будущем.
"Окончательно о переводе оплаты в рублях мы будем говорить, когда выбросим из головы евро и доллары. Но пока это полумеры, попытки найти какие-то компромиссы, хотя с ними нужно было быть и пожёстче", — заключил специалист.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что поставки российских энергоносителей в Китай беспрецедентны, однако прокачка газа в 2023 году ещё увеличится. Об этом он заявил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. Путин также подчеркнул, что по итогам уходящего года Россия стала одним из лидеров по экспорту нефти в Китай.
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