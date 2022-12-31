Политолог спрогнозировал, что ждёт иностранных покупателей российского газа

Недружественные государства ещё не расплачивались за российский газ рублями. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил экономист, политолог Александр Дудчак. Он отметил, что речь в данном случае идёт о погашении долгов. По его словам, покупатели голубого топлива РФ обязаны будут платить за него в своей валюте на специальный счёт в Газпромбанке, который не находится в списке санкционных финансовых учреждений.

Эксперт добавил, что зарубежные страны и ранее производили все операции через этот банк. Впоследствии валюты конвертировались в рубль.

"Если бы импортёры шли на биржу, покупали там рубли и расплачивались ими с Россией, то мы смело могли бы говорить о том, что у нас идёт оплата в рублях. А так это компромиссный вариант как для России, так и для Запада", — сказал Дудчак.

Экономист также обратил внимание на оговорку в указе президента РФ Владимира Путина, которым он разрешил иностранным покупателям оплатить долг за газ в своих валютах. Так, полное выполнение обязательств не говорит о том, что поставки углеводорода будут идти и в будущем.

"Окончательно о переводе оплаты в рублях мы будем говорить, когда выбросим из головы евро и доллары. Но пока это полумеры, попытки найти какие-то компромиссы, хотя с ними нужно было быть и пожёстче", — заключил специалист.