Дед Мороз и Снегурочка поздравили липецких водителей с Новым годом
Сотрудники ДПС останавливали водителей на дорогах Липецка в канун Нового года не из-за правонарушений, а чтобы поздравить с наступающим праздником, для этого на улицы города вышли Дед Мороз и Снегурочка. Автомобилистам также дарили небольшие сувениры, а самым маленьким горожанам — сладкие подарки.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили липецких водителей с Новым годом. Видео © УМВД России по Липецкой области
"Я так рада, что меня сегодня остановили, подняли настроение. Хоть погода не очень, но теперь всё замечательно. Я за рулём 7 лет, ни одного ДТП за всё время", — рассказала липчанка.
Поздравления также получили родители, которые за руку переводили малышей по пешеходному переходу. Новогоднюю акцию сопровождали приветственные сигналы автомобилей.
Ранее Лайф рассказывал, что автоинспекторы подарили новогоднее чудо девочке из Балашихи, потерявшей плюшевого кролика. В Госавтоинспекции верят, что главное желание сотрудников тоже сбудется — аварийность на российских дорогах снизится.
Кадр из видео УМВД России по Липецкой области