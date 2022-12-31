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31 декабря, 15:57

Дед Мороз и Снегурочка поздравили липецких водителей с Новым годом

Сотрудники ДПС останавливали водителей на дорогах Липецка в канун Нового года не из-за правонарушений, а чтобы поздравить с наступающим праздником, для этого на улицы города вышли Дед Мороз и Снегурочка. Автомобилистам также дарили небольшие сувениры, а самым маленьким горожанам — сладкие подарки.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили липецких водителей с Новым годом. Видео © УМВД России по Липецкой области

"Я так рада, что меня сегодня остановили, подняли настроение. Хоть погода не очень, но теперь всё замечательно. Я за рулём 7 лет, ни одного ДТП за всё время", — рассказала липчанка.

Поздравления также получили родители, которые за руку переводили малышей по пешеходному переходу. Новогоднюю акцию сопровождали приветственные сигналы автомобилей.

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Обложка ©

Кадр из видео УМВД России по Липецкой области

Варвара Романова

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