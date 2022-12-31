Ливанские ВМС ведут поиск 200 сирийцев с судна, затонувшего у порта Салаата

Ливанские Военно-морские силы совместно с кораблём из состава морской эскадры Временных сил ООН в Ливане ведут поиск 200 человек с судна, которое затонуло у порта Салаата на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Ливанском морском пароходстве. Речь идёт о мигрантах из Сирии, уточнил собеседник агентства.

"Судно с мигрантами было перегружено и пошло ко дну, отплыв на небольшое расстояние от ливанского побережья. На его борту находилось не менее 200 человек", — сообщил источник.

К операции также подключились вертолёты ливанских ВВС. Как указывается в заявлении армейского командования, находившиеся на борту мигранты пытались незаконно покинуть ливанские территориальные воды.