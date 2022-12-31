Правительство РФ запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим ЛГБТ
Правительство России расширило основания для отказа в выдаче фильмам прокатного удостоверения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, к прежним причинам, по которым киноленте могли отказать в прокате, добавляется ещё одна. Так, если в фильме содержатся "материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола", то в кинотеатрах его показывать не будут. Документ был выпущен во исполнение принятого ранее закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.
Кроме того, в правила теперь внесён пункт о том, что Минкульт РФ может привлекать созданный при ведомстве экспертный совет по оценке фильмов к рассмотрению вопросов о выдаче и отзыве разрешений на прокат. Кроме того, совет могут задействовать и для дополнительной оценки фильма на предмет наличия в нём запрещённых материалов.
"Решение совета носит рекомендательный характер и учитывается Министерством культуры РФ при рассмотрении вопроса о выдаче, отказе в выдаче или об отзыве прокатного удостоверения", — уточняется в документе.
Напомним, что 5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Теперь полностью запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. Также вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь за пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.
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