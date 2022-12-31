Правительство РФ запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим ЛГБТ

Правительство России расширило основания для отказа в выдаче фильмам прокатного удостоверения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, к прежним причинам, по которым киноленте могли отказать в прокате, добавляется ещё одна. Так, если в фильме содержатся "материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола", то в кинотеатрах его показывать не будут. Документ был выпущен во исполнение принятого ранее закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Кроме того, в правила теперь внесён пункт о том, что Минкульт РФ может привлекать созданный при ведомстве экспертный совет по оценке фильмов к рассмотрению вопросов о выдаче и отзыве разрешений на прокат. Кроме того, совет могут задействовать и для дополнительной оценки фильма на предмет наличия в нём запрещённых материалов.

"Решение совета носит рекомендательный характер и учитывается Министерством культуры РФ при рассмотрении вопроса о выдаче, отказе в выдаче или об отзыве прокатного удостоверения", — уточняется в документе.