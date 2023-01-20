Жить как в "Зачарованных": Россияне выбрали интерьеры мечты из фильмов

Многие россияне хотели бы воссоздать дома интерьер из любимого фильма или сериала. Проведённый опрос показал, какие ленты в этом плане популярны у сограждан. Так, по 16% респондентов признались, что хотели бы жить в интерьерах сериалов "Большая маленькая ложь" и "Почему женщины убивают". На втором месте по популярности оказался дом героинь из "Зачарованных" (12%), чуть меньше мечтает о стиле жилища Кевина из "Один дома" (11%). Таковы результаты исследования, проведённого онлайн-гипермаркетом "ВсеИнструменты.ру". Аналитики изучили предпочтения 1 523 жителей из всех регионов России в возрасте старше 18 лет. Лайф ознакомился с выводами авторов работы.

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь", 2017-2019 © HBO

Каждый десятый опрошенный сообщил, что поселился бы в комнате Сабрины, маленькой ведьмы. Также среди вариантов ответа есть отечественное жильё — двухэтажная квартира Букиных из "Счастливы вместе". Далее идут чулан Гарри Поттера, а также дом героев из сериала "Друзья". Каждый второй (50%) признался, что пытался воссоздать интерьер или элементы дизайна из любимого фильма или сериала и у большинства (70%) из них это получилось.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают", 2017-2019 © CBS Studios

Те, у кого не вышло, считают, что главная причина — дефицит денег (27%), отсутствие необходимых материалов и мебели на российском рынке и ошибки в работе дизайнеров (по 21%). Были и те, кто в процессе ремонта передумал доводить задумку до конца (15%), а у 9% респондентов её не одобрили домочадцы. Ещё 6% сами поняли, что реализация их идей выглядит странно.

Кадр из сериала "Зачарованные", 19988-2007 © Spelling Television

Как показывают результаты исследования, многие также хотели бы приобрести домой предметы интерьера, как у героев любимых фильмов или сериалов. 47% готовы потратить на это до 50 тысяч рублей. Ещё 17% не пожалеют сумму до 100 тысяч. До 150 тысяч могут отдать 13% респондентов. Каждый десятый (10%) не пожалеет до 200 тысяч рублей.