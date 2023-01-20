Глава Евросовета признал сложности с принятием новых санкций против России

Евросоюзу с каждым новым пакетом всё сложнее принимать санкции против России. Это признал глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая", — приводит Bloomberg его слова в ходе поездки в Киев.

Политик при этом заверил, что Брюссель, несмотря на сложности, продолжит обсуждать возможные новые меры против России.