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20 января, 01:19

Глава Евросовета признал сложности с принятием новых санкций против России

Шарль Мишель: Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая

Евросоюзу с каждым новым пакетом всё сложнее принимать санкции против России. Это признал глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая", — приводит Bloomberg его слова в ходе поездки в Киев.

Политик при этом заверил, что Брюссель, несмотря на сложности, продолжит обсуждать возможные новые меры против России.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести юбилейный, десятый, пакет санкций против России. Новый документ, как предполагают в Брюсселе, будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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