Глава Евросовета признал сложности с принятием новых санкций против России
Шарль Мишель: Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая
Евросоюзу с каждым новым пакетом всё сложнее принимать санкции против России. Это признал глава Европейского совета Шарль Мишель.
"Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая", — приводит Bloomberg его слова в ходе поездки в Киев.
Политик при этом заверил, что Брюссель, несмотря на сложности, продолжит обсуждать возможные новые меры против России.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести юбилейный, десятый, пакет санкций против России. Новый документ, как предполагают в Брюсселе, будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах.
kremlin.ru