97% жителей Венгрии высказались против санкций ЕС в отношении России
Абсолютное большинство жителей Венгрии, которые принимали участие в национальных консультациях, выступило против антироссийских санкций, вводимых ЕС. Об этом в соцсетях сообщила официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.
"Результаты консультаций получены: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьёзный ущерб", — написала она.
Сенткирайи также заметила, что тем самым жители Венгрии направили чёткий посыл о необходимости пересмотра санкционной политики Евросоюза.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вера жителей его страны в немецкую практичность ослабла из-за политики Берлина и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период введения санкций.
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