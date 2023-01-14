97% жителей Венгрии высказались против санкций ЕС в отношении России

Абсолютное большинство жителей Венгрии, которые принимали участие в национальных консультациях, выступило против антироссийских санкций, вводимых ЕС. Об этом в соцсетях сообщила официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

"Результаты консультаций получены: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьёзный ущерб", — написала она.

Сенткирайи также заметила, что тем самым жители Венгрии направили чёткий посыл о необходимости пересмотра санкционной политики Евросоюза.