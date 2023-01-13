"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 января, 12:02

Премьер Венгрии Орбан заявил, что разочарован в немцах из-за санкционной политики Берлина

Вера венгров в немецкую практичность ослабла из-за политики Берлина и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период введения санкций. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Есть ещё один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением (в Венгрии всегда так говорили), что немцы — ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения", — отметил политик.

Орбан отметил, что многие лидеры Европы в кризисный период "свернулись и ощетинились, как ежи", а Будапешт, наоборот, тем временем перешёл к "активной обороне" и не стал перекладывать на обычных граждан "бремя возросших цен на энергетику". Кроме того, Венгрия продолжила политику снижения коммунальных платежей. Премьер подчеркнул, что семьи в стране благодаря защите коммунальных услуг сэкономили 181 000 форинтов (около 500 долларов) в месяц.

Политик отметил, что Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики. При этом у Венгрии недостаточно сил, чтобы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против РФ, скорее всего, несмотря на отсутствие эффекта от них, продолжится.

Президент Венгрии призвала НАТО не поддаваться эмоциям из-за конфликта на Украине

Президент Венгрии призвала НАТО не поддаваться эмоциям из-за конфликта на Украине

Ранее Лайф рассказывал, что в Польше заявили о лицемерии Киева по отношению к Венгрии. Обозреватель издания Myśl Polska Питер Фехер напомнил, что Будапешт, между прочим, одним из первых признал независимость Незалежной в 1991 году.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров