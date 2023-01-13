Премьер Венгрии Орбан заявил, что разочарован в немцах из-за санкционной политики Берлина

Вера венгров в немецкую практичность ослабла из-за политики Берлина и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период введения санкций. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Есть ещё один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением (в Венгрии всегда так говорили), что немцы — ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения", — отметил политик.

Орбан отметил, что многие лидеры Европы в кризисный период "свернулись и ощетинились, как ежи", а Будапешт, наоборот, тем временем перешёл к "активной обороне" и не стал перекладывать на обычных граждан "бремя возросших цен на энергетику". Кроме того, Венгрия продолжила политику снижения коммунальных платежей. Премьер подчеркнул, что семьи в стране благодаря защите коммунальных услуг сэкономили 181 000 форинтов (около 500 долларов) в месяц.

Политик отметил, что Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики. При этом у Венгрии недостаточно сил, чтобы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против РФ, скорее всего, несмотря на отсутствие эффекта от них, продолжится.