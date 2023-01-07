Уже на протяжении нескольких лет и по сей день Украина проводит крайне недружественную политику по отношению к Венгрии, которая раньше была одной из её дружественных стран. Как напомнил обозреватель польского издания Myśl Polska Питер Фехер, Будапешт, между прочим, одним из первых признал независимость Незалежной в 1991 году.

Однако дружба двух стран начала сходить на нет после "оранжевой революции" 2004 года, когда высокие посты на Украине стали занимать националисты, пришедшие к власти "при тихой помощи" американцев. Результатом этого, в частности, стал утверждённый в Киеве в 2017 году закон об образовании, направленный на искоренение венгерского языка на территории Незалежной. При этом Фехер напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский за время президентства так и не выполнил своё обещание по изменению законодательства.

"В ответ на антивенгерские настроения глава МИД Петер Сийярто сказал в 2017 году: "Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину", — подчеркнул журналист.