"Вонзила нож в спину": В Польше заявили о лицемерии Киева по отношению к Венгрии
Myśl Polska: Украина вонзила нож в спину Венгрии, взяв курс на недружественную политику
Уже на протяжении нескольких лет и по сей день Украина проводит крайне недружественную политику по отношению к Венгрии, которая раньше была одной из её дружественных стран. Как напомнил обозреватель польского издания Myśl Polska Питер Фехер, Будапешт, между прочим, одним из первых признал независимость Незалежной в 1991 году.
Однако дружба двух стран начала сходить на нет после "оранжевой революции" 2004 года, когда высокие посты на Украине стали занимать националисты, пришедшие к власти "при тихой помощи" американцев. Результатом этого, в частности, стал утверждённый в Киеве в 2017 году закон об образовании, направленный на искоренение венгерского языка на территории Незалежной. При этом Фехер напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский за время президентства так и не выполнил своё обещание по изменению законодательства.
"В ответ на антивенгерские настроения глава МИД Петер Сийярто сказал в 2017 году: "Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину", — подчеркнул журналист.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан призвал Брюссель не втягиваться "по уши" в конфликт на Украине, заверив со своей стороны, что Венгрия не собирается этого делать. При этом глава венгерского кабмина добавил, что Будапешт оказывает и будет продолжать оказывать гуманитарную помощь украинским беженцам.
Shutterstock