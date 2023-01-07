СМИ раскрыли, какое военное табу нарушил Макрон из-за Украины
Telegraph: Макрон нарушил военное табу заявлением об отправке Украине БМП AMX-10RC
Президент Франции Эмманюэль Макрон нарушил негласное военное правило, когда заявил об отправке Украине бронемашин AMX-10RC. На это указали обозреватели The Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж.
"На первый взгляд, AMX-10RC — боевые машины пехоты с установленной 105-миллиметровой пушкой — не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта была пройдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов", — пишут колумнисты издания.
Они также отметили, что Макрон превзошёл США, Германию и Великобританию, которые считаются лидерами по военной поддержке Украины.
Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом более трёх миллиардов долларов, в который войдут БМП Bradley и самоходные гаубицы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.