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7 января, 05:12

СМИ раскрыли, какое военное табу нарушил Макрон из-за Украины

Telegraph: Макрон нарушил военное табу заявлением об отправке Украине БМП AMX-10RC

Президент Франции Эмманюэль Макрон нарушил негласное военное правило, когда заявил об отправке Украине бронемашин AMX-10RC. На это указали обозреватели The Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж.

"На первый взгляд, AMX-10RC боевые машины пехоты с установленной 105-миллиметровой пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта была пройдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов", — пишут колумнисты издания.

Они также отметили, что Макрон превзошёл США, Германию и Великобританию, которые считаются лидерами по военной поддержке Украины.

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Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом более трёх миллиардов долларов, в который войдут БМП Bradley и самоходные гаубицы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Kremlin.ru

Анатолий Симоненко

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