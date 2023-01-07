Платье принцессы Дианы выставлено на торги аукциона Sotheby's в Нью-Йорке

Вечернее платье, принадлежавшее британской принцессе Диане, выставлено на торги аукциона Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома. Там же опубликованы фотографии наряда.

Бархатное бальное платье было создано модельером Виктором Эдельштейном в 1989 году. Впервые оно было продано на аукционе Christie's в 1997 году, за месяц до гибели принцессы Дианы, и в этот раз выставляется на торги из частной коллекции.

Согласно информации на сайте Sotheby's, наряд британской принцессы оценивается экспертами в 80–120 тысяч долларов. В первый раз оно ушло с молотка за 24 тысячи долларов. Торги состоятся уже 23 января.