Платье принцессы Дианы выставлено на торги аукциона Sotheby's в Нью-Йорке
Бальное платье принцессы Дианы. Обложка © Sotheby's
Вечернее платье, принадлежавшее британской принцессе Диане, выставлено на торги аукциона Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома. Там же опубликованы фотографии наряда.
Бархатное бальное платье было создано модельером Виктором Эдельштейном в 1989 году. Впервые оно было продано на аукционе Christie's в 1997 году, за месяц до гибели принцессы Дианы, и в этот раз выставляется на торги из частной коллекции.
Согласно информации на сайте Sotheby's, наряд британской принцессы оценивается экспертами в 80–120 тысяч долларов. В первый раз оно ушло с молотка за 24 тысячи долларов. Торги состоятся уже 23 января.
Ранее Лайф писал, что автомобиль погибшей британской принцессы Дианы продали на торгах за 851 тысячу долларов (более 51 миллиона рублей). Принцесса водила Ford Escort RS Turbo Series 1 целых три года — с 1985-го по 1988-й. Причём известно, что изначально модель была в белом цвете, но было решено перекрасить авто в чёрный. Всего Диана проехала на нём более десяти тысяч километров.