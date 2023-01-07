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7 января, 04:32

Платье принцессы Дианы выставлено на торги аукциона Sotheby's в Нью-Йорке

<p>Бальное платье принцессы Дианы. Обложка © <a href="https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2023/the-one/princess-diana-ball-dress-by-victor-edelstein" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sotheby&#x27;s</a></p>

Бальное платье принцессы Дианы. Обложка © Sotheby's

Вечернее платье, принадлежавшее британской принцессе Диане, выставлено на торги аукциона Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома. Там же опубликованы фотографии наряда.

Бархатное бальное платье было создано модельером Виктором Эдельштейном в 1989 году. Впервые оно было продано на аукционе Christie's в 1997 году, за месяц до гибели принцессы Дианы, и в этот раз выставляется на торги из частной коллекции.

Согласно информации на сайте Sotheby's, наряд британской принцессы оценивается экспертами в 80–120 тысяч долларов. В первый раз оно ушло с молотка за 24 тысячи долларов. Торги состоятся уже 23 января.

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Ранее Лайф писал, что автомобиль погибшей британской принцессы Дианы продали на торгах за 851 тысячу долларов (более 51 миллиона рублей). Принцесса водила Ford Escort RS Turbo Series 1 целых три года — с 1985-го по 1988-й. Причём известно, что изначально модель была в белом цвете, но было решено перекрасить авто в чёрный. Всего Диана проехала на нём более десяти тысяч километров.

Иван Косицын

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