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7 января, 04:11

Kyodo: Дело убийцы экс-премьера Японии Абэ передали в прокуратуру

Дело 42-летнего японца, убившего летом прошлого года бывшего премьера страны Синдзо Абэ, передано в прокуратуру по дополнительному подозрению в нарушении закона об обороте оружия. Об этом пишет агентство Kyodo.

Мужчина после задержания был направлен на освидетельствование, в ходе которого проводится психиатрическая экспертиза, чтобы установить его дееспособность. По данным издания, процедура должна завершиться 10 января. Вероятно, после этого прокуратура предъявит японцу обвинения в убийстве и нарушении закона об обороте оружия. Это должно произойти до 13 января, когда заканчивается срок его задержания.

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Напомним, на бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Наре было совершено покушение, это произошло 8 июля 2022 года. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли: Абэ скончался. Нападавшим оказался бывший моряк — Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек. Частные похороны политика состоялись 12 июля, его тело кремировано.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Nicolas Datiche / POOL

Иван Косицын

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