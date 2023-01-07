Kyodo: Дело убийцы экс-премьера Японии Абэ передали в прокуратуру

Дело 42-летнего японца, убившего летом прошлого года бывшего премьера страны Синдзо Абэ, передано в прокуратуру по дополнительному подозрению в нарушении закона об обороте оружия. Об этом пишет агентство Kyodo.

Мужчина после задержания был направлен на освидетельствование, в ходе которого проводится психиатрическая экспертиза, чтобы установить его дееспособность. По данным издания, процедура должна завершиться 10 января. Вероятно, после этого прокуратура предъявит японцу обвинения в убийстве и нарушении закона об обороте оружия. Это должно произойти до 13 января, когда заканчивается срок его задержания.