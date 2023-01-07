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7 января, 03:41

США сильно снизили активность кораблей в Тайваньском проливе ради Китая, пишут СМИ

Bloomberg: Активность кораблей ВМС США в Тайваньском проливе упала до минимума с 2018 года

В 2022 году Соединённые Штаты сократили активность ВМС в Тайваньском проливе до минимума с 2018 года. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, в 2022 году через пролив прошли девять кораблей Седьмого флота ВМС США. Вместе с тем Штаты провели четыре операции "по свободной навигации", что стало минимальным показателем за последние шесть лет. По версии агентства, это говорит о взятом Америкой курсе на сглаживание напряжённых отношений с КНР по вопросу Тайваня.

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Ранее Лайф писал, что США увидели в Китае соперника, способного изменить миропорядок. Зампредставителя Госдепа Ведант Патель отметил, что целеустремлённость КНР в этом способна сделать Поднебесную единственным конкурентом Штатов.

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Анатолий Симоненко

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