США сильно снизили активность кораблей в Тайваньском проливе ради Китая, пишут СМИ
Bloomberg: Активность кораблей ВМС США в Тайваньском проливе упала до минимума с 2018 года
В 2022 году Соединённые Штаты сократили активность ВМС в Тайваньском проливе до минимума с 2018 года. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, в 2022 году через пролив прошли девять кораблей Седьмого флота ВМС США. Вместе с тем Штаты провели четыре операции "по свободной навигации", что стало минимальным показателем за последние шесть лет. По версии агентства, это говорит о взятом Америкой курсе на сглаживание напряжённых отношений с КНР по вопросу Тайваня.
Ранее Лайф писал, что США увидели в Китае соперника, способного изменить миропорядок. Зампредставителя Госдепа Ведант Патель отметил, что целеустремлённость КНР в этом способна сделать Поднебесную единственным конкурентом Штатов.
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