Европейцев призвали готовиться к плохим новостям из-за "кракена"
Politico: Европейцев ожидают плохие новости из-за варианта CoViD-19 "кракен"
Европейцев ожидает неприятное будущее в виде угрозы распространения подварианта омикрон-штамма коронавируса "кракен", заявил обозреватель издания Politico Карло Мартушелли.
"Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определённые большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами", — подчеркнул автор статьи.
Он сослался на материал Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в котором отмечено, что "кракен" в первый раз обнаружили 22 октября прошлого года в США. Теперь же, по данным агентства, XBB.1.5 стал "наиболее трансмиссивным подвариантом". Эксперт, указывая на поступающие из Америки данные, заявил, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, а количество случаев заражения удваивается каждые девять дней.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить "омикрон", исключать нельзя. Он напомнил, что она возрастает с увеличением количества болеющих.
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