Европейцев призвали готовиться к плохим новостям из-за "кракена"

"Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определённые большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами", — подчеркнул автор статьи.

Он сослался на материал Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в котором отмечено, что "кракен" в первый раз обнаружили 22 октября прошлого года в США. Теперь же, по данным агентства, XBB.1.5 стал "наиболее трансмиссивным подвариантом". Эксперт, указывая на поступающие из Америки данные, заявил, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, а количество случаев заражения удваивается каждые девять дней.