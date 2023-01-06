Биолог рассказала, как отличить похмелье от отравления алкоголем

Если наутро после шумной вечеринки с большим количеством алкоголя человек не может смотреть на крепкие напитки, то, значит, он столкнулся с отравлением, а вот при похмелье он желает выпить ещё раз, чтобы избавиться от мучающих его симптомов. Об этом "Газете.ru" рассказала доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.

"Это состояние можно назвать похмельем здорового человека, когда умеренно пьющий человек перебрал, в предыдущий день выпил слишком много, поэтому ему плохо. В данном случае неприятные ощущения вызваны высоким содержанием продуктов окисления алкоголя в крови. С медицинской точки зрения это не похмельный синдром, а отравление", — отметила Боринская.

При этом симптомы алкогольного отравления бывают такие же, как и у обычного, однако проходят значительно быстрее. К тому же при нём больше нет желания выпивать, а вот с похмелья человеку с зависимостью может захотеться ещё алкоголя.