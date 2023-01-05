Врач объяснил, какие сладости с добавлением алкоголя не навредят детям
Нарколог Назарьев предостерёг беременных женщин от употребления конфет с алкоголем
Употребление выпечки с добавлением алкоголя не представляет опасности для детей и беременных женщин, заявил нарколог, психиатр, физиотерапевт клиники "Семейная" Николай Назарьев. По его словам, этиловый спирт быстро улетучивается как при добавлении в процессе готовки, так и уже в готовое изделие. Однако этого нельзя сказать про конфеты с добавлением спиртного.
"Слабая концентрация алкоголя в них присутствует, особенно в свежей продукции, и к употреблению беременным и детям они категорически запрещены", — рассказал он "Газете.ру".
Лайф писал об опасности употребления конфет с добавлением алкоголя. По словам нарколога Валентина Скрябина, переедание таких сладостей может спровоцировать гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови.
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