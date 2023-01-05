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5 января, 13:46

Врач объяснил, какие сладости с добавлением алкоголя не навредят детям

Нарколог Назарьев предостерёг беременных женщин от употребления конфет с алкоголем

Употребление выпечки с добавлением алкоголя не представляет опасности для детей и беременных женщин, заявил нарколог, психиатр, физиотерапевт клиники "Семейная" Николай Назарьев. По его словам, этиловый спирт быстро улетучивается как при добавлении в процессе готовки, так и уже в готовое изделие. Однако этого нельзя сказать про конфеты с добавлением спиртного.

"Слабая концентрация алкоголя в них присутствует, особенно в свежей продукции, и к употреблению беременным и детям они категорически запрещены", рассказал он "Газете.ру".

Сладкоежкам рассказали, какие конфеты несут наибольший вред здоровью

Сладкоежкам рассказали, какие конфеты несут наибольший вред здоровью

Лайф писал об опасности употребления конфет с добавлением алкоголя. По словам нарколога Валентина Скрябина, переедание таких сладостей может спровоцировать гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови.

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Матвей Шандрыголов
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