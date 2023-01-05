Врач объяснил, какие сладости с добавлением алкоголя не навредят детям

Употребление выпечки с добавлением алкоголя не представляет опасности для детей и беременных женщин, заявил нарколог, психиатр, физиотерапевт клиники "Семейная" Николай Назарьев. По его словам, этиловый спирт быстро улетучивается как при добавлении в процессе готовки, так и уже в готовое изделие. Однако этого нельзя сказать про конфеты с добавлением спиртного.