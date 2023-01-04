Удар по организму: Раскрыта опасность конфет с алкоголем

Конфеты с алкоголем опасны возможностью получить гипергликемию, то есть повышение сахара в крови. А ещё они могут привести к избытку "пустых" калорий, способствующих набору веса. Об этом рассказал заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы Валентин Скрябин.

"Многие такие конфеты содержат кондитерские ликёры, спиртосодержащие добавки и ароматизаторы. Содержание алкоголя в таких сладостях производители должны указывать на упаковке. Хочу предостеречь от попыток достигнуть алкогольного опьянения путём поедания большого количества конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови", — пояснил РИА "Новости" Скрябин.

По словам нарколога, людям, которые имеют проблемы с алкоголем либо проходят лечение от соответствующей зависимости, такие конфеты предлагать нельзя. К срыву может привести не глоток алкоголя как таковой, а воспоминание о нём, провоцируемое вкусом и запахом, пусть даже речь идёт об ароматизаторе. По словам врача, в данном случае принцип "от одной конфетки ничего не будет" совсем не работает.

А диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила, что доля сахара в конфетах может составлять от 40 до 96%. Исходя из этого даже человеку с нормальной массой тела нежелательно есть их не то что раз в день, но даже каждую неделю. Врач советует сократить разовое количество употребляемых конфет до двух штук.