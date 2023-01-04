Умер последний астронавт с "Аполлона-7"

На 91-м году жизни скончался последний астронавт экспедиции "Аполлона-7" — Уолтер Каннингем. Эту информацию подтвердил британской газете The Guardian представитель NASA Боб Джейкобс. Вдова Дот Каннингем рассказала, что её супруг умер 3 января, но не назвала причину смерти.

Каннингем был одним из трёх членов экипажа космического корабля "Аполлон-7" в 1968 году. 11-дневный полёт не предусматривал высадку на Луну, но создал условия для выполнения этой задачи в 1969 году.

Каннингем работал вместе с капитаном ВМС США Уолтером М. Ширрой и майором Донном Ф. Айзли. Их миссия была первой после гибели трёх астронавтов "Аполлона-1" в результате пожара на стартовой площадке 27 января 1967 года.