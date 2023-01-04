Финансист перечислил налоги, которые должны платить пенсионеры

В России для пенсионеров наряду с другими льготами есть и налоговые. Об этом рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

"По общему порядку для пенсионеров, в отличие от работающих граждан, предусмотрены льготы или налоговые освобождения как по налогу на доходы физлиц, так и по имущественным налогам", — отметил он в интервью "Прайму".

Так, от налога на доходы физических лиц освобождены государственные пенсии, то есть с них не нужно делать отчисления в ФНС, как с зарплаты. Это же касается и некоторых выплат в рамках негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования.

Что касается имущественных налогов, то по ним пенсионеры тоже имеют право на льготы, причём это правило обязательно к применению на всей территории страны. Однако есть ограничения. Например, пенсионеры освобождены от уплаты налога только на один объект недвижимости.

Власти регионов вправе давать пенсионерам свои дополнительные льготы, как и муниципалитеты. К примеру, могут расширять площадь участка, который не попадает под налогообложение.