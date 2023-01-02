Российским пенсионерам напомнили о главных изменениях в 2023 году

С 1 января 2023 года начал работать единый Социальный фонд России, объединивший Пенсионный фонд и Фонд социального страхования с целью упрощения назначения выплат и повышения качества обслуживания граждан. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Специалист отметил, что пенсионерам — как действующим, так и будущим — не стоит беспокоиться по этому поводу, так как объединение предусматривает полную преемственность: все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объёме.

"Главная цель — повысить качество обслуживания граждан. То есть происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка", — пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Виноградов добавил, что традиционная индексация пенсий в наступившем году пройдёт в несколько этапов. Увеличение размера страховых пенсий неработающим произойдёт с 1 января, некоторые виды выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчёт страховой пенсии запланирован на 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября.