Российским пенсионерам напомнили о главных изменениях в 2023 году
Декан ВШЭ Виноградов напомнил пенсионерам о главных изменениях в 2023 году
С 1 января 2023 года начал работать единый Социальный фонд России, объединивший Пенсионный фонд и Фонд социального страхования с целью упрощения назначения выплат и повышения качества обслуживания граждан. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Специалист отметил, что пенсионерам — как действующим, так и будущим — не стоит беспокоиться по этому поводу, так как объединение предусматривает полную преемственность: все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объёме.
"Главная цель — повысить качество обслуживания граждан. То есть происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка", — пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".
Виноградов добавил, что традиционная индексация пенсий в наступившем году пройдёт в несколько этапов. Увеличение размера страховых пенсий неработающим произойдёт с 1 января, некоторые виды выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчёт страховой пенсии запланирован на 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября.
Ранее Лайф писал, что около 23 миллионов пенсионеров, получающих выплаты в первой половине января, получили средства досрочно. Часть январских выплат традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счёт в последних числах декабря.
ТАСС / Станислав Тихомиров