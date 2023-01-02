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2 января, 03:52

Российским пенсионерам напомнили о главных изменениях в 2023 году

Декан ВШЭ Виноградов напомнил пенсионерам о главных изменениях в 2023 году

С 1 января 2023 года начал работать единый Социальный фонд России, объединивший Пенсионный фонд и Фонд социального страхования с целью упрощения назначения выплат и повышения качества обслуживания граждан. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Специалист отметил, что пенсионерам — как действующим, так и будущим — не стоит беспокоиться по этому поводу, так как объединение предусматривает полную преемственность: все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объёме.

Российским пенсионерам напомнили о повышении пенсий с 1 января

Российским пенсионерам напомнили о повышении пенсий с 1 января

"Главная цель — повысить качество обслуживания граждан. То есть происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка",пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Виноградов добавил, что традиционная индексация пенсий в наступившем году пройдёт в несколько этапов. Увеличение размера страховых пенсий неработающим произойдёт с 1 января, некоторые виды выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчёт страховой пенсии запланирован на 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября.

1 января ПФР закроют: Как защитить свою пенсию от ошибок

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Ранее Лайф писал, что около 23 миллионов пенсионеров, получающих выплаты в первой половине января, получили средства досрочно. Часть январских выплат традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счёт в последних числах декабря.

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ТАСС / Станислав Тихомиров

Юлия Коновалова

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