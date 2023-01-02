В Совфеде разработали проект об альтернативных видах газа для отдалённых регионов

В Совфеде был разработан проект внедрения газа альтернативных видов для газификации регионов страны. Он создан в целях реализации перечня поручений президента России Владимира Путина, сообщил глава Комитета верхней палаты парламента по экономической политике Андрей Кутепов, который и занимался разработкой документа.

"Проект разработан в целях реализации перечня поручений... Путина по развитию альтернативных экологичных источников энергии... по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ", — цитирует ТАСС документ, направленный в Правительство РФ для получения заключения.

Как уточняет в пояснительной записке Кутепов, действующее законодательство регулирует порядок поставки и использования "исключительно природного газа" в целях газоснабжения населения и промышленных предприятий. Порядок использования альтернативных видов голубого топлива для газоснабжения законодательно не определён. Тем временем в труднодоступных регионах отсутствуют газораспределительные сети или эти сети не развиты, в связи с чем их газификация с использованием природного газа экономически нецелесообразна, говорит сенатор.

По его мнению, в таких регионах целесообразно использование альтернативных источников энергии в виде сжиженных углеводородных газов, СПГ и компримированного природного газа. Он считает, что это позволит значительно экономить средства федерального и местных бюджетов.