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2 января, 02:38

Командующий Дальней авиацией ВКС России назвал главные задачи на 2023 год

Командующий Кобылаш: Дальняя авиация РФ будет совершенствовать применение АСУ

Упор в подготовке лётчиков Дальней авиации ВКС РФ в 2023 году будет сделан на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений. Об этом рассказал командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", — приводит заявление Кобылаша пресс-служба Минобороны РФ.

Важнейшими задачами для Дальней авиации ВКС РФ на 2023 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной боевой техники, уточнил генерал-лейтенант.

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По его словам, немаловажно также формирование высокого уровня "морально-политического и психологического состояния личного состава", совершенствование системы материально-технического обеспечения и качественная подготовка органов военного управления. Командующий Дальней авиацией ВКС России выразил уверенность в том, что перечисленные цели в 2023 году будут достигнуты.

Ранее в пресс-службе ОАК сообщили, что ещё два стратегических бомбардировщика Ту-160, разработанных ПАО "Туполев" были переданы на лётные испытания. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что обновлённые самолёты получили новое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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