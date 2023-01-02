Командующий Дальней авиацией ВКС России назвал главные задачи на 2023 год

Упор в подготовке лётчиков Дальней авиации ВКС РФ в 2023 году будет сделан на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений. Об этом рассказал командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", — приводит заявление Кобылаша пресс-служба Минобороны РФ.

Важнейшими задачами для Дальней авиации ВКС РФ на 2023 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной боевой техники, уточнил генерал-лейтенант.

По его словам, немаловажно также формирование высокого уровня "морально-политического и психологического состояния личного состава", совершенствование системы материально-технического обеспечения и качественная подготовка органов военного управления. Командующий Дальней авиацией ВКС России выразил уверенность в том, что перечисленные цели в 2023 году будут достигнуты.