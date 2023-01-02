Пушков указал на страдания европейцев из-за действий Запада
Сенатор Пушков возложил вину за наплыв беженцев в Европу на страны Запада
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на новость о рекордных 45 728 мигрантах, попавших через пролив Ла-Манш в Великобританию за минувший год. По его мнению, вина за такой наплыв беженцев полностью лежит на странах Запада.
"Всё новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина. Франция уже давно сдалась под этим напором", — написал парламентарий в телеграм-канале.
А для Лондона Пушков сделал не очень радужный прогноз, отметив, что даже отделение Британии от ЕС и уход от квот на мигрантов не сильно поможет ей справиться с этими волнами беженцев.
Ранее сообщалось, что береговая охрана Кипра спасла группу мигрантов, прибывших на протекающей лодке к юго-восточной части острова.
Телеграм-канал Алексей Пушков