Пушков указал на страдания европейцев из-за действий Запада

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на новость о рекордных 45 728 мигрантах, попавших через пролив Ла-Манш в Великобританию за минувший год. По его мнению, вина за такой наплыв беженцев полностью лежит на странах Запада.

"Всё новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина. Франция уже давно сдалась под этим напором", — написал парламентарий в телеграм-канале.