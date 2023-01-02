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2 января, 01:01

4 опасных средства от похмелья, которые очень популярны у россиян

Токсиколог Водовозов назвал четыре опасных средства от похмелья

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

Некоторые традиционные способы борьбы с похмельем могут навредить здоровью. О том, чего нельзя делать на следующий день после застолья, рассказал врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

По словам медика, пытаться восстановить работоспособность при помощи кофе и любых кофеинсодержащих продуктов не лучшая идея. При похмелье происходит обезвоживание организма, а кофеин работает как мочегонное — и, соответственно, эффект суммируется. Он увеличивает частоту сердечных сокращений, усиливая нагрузку на главный орган вдвое. Следующее опасное средство против похмелья — баня. Эффект от неё тот же, что и от кофе: она усугубляет обезвоживание и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Баня, особенно с парилкой, не лучшая идея при похмелье, хотя она почему-то считается народным способом выведения токсинов из организма. На самом деле вы усугубите обезвоживание и увеличите нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Гипертонические кризы, инфаркты, инсульты в бане на фоне похмелья — это, к сожалению, очень распространённые проблемы", — предостерёг Водовозов.

Эксперт назвала эффективные средства, которые помогут справиться с похмельем

Эксперт назвала эффективные средства, которые помогут справиться с похмельем

Также токсиколог назвал ложным утверждение, что наутро после злоупотребления алкоголем нужно опохмелиться. В период похмелья в крови находится много метаболитов этанола, которые дают картину отравления. Если опохмелиться, то этанола станет больше, что только усугубляет ситуацию. А если на фоне похмелья болит голова, нельзя принимать парацетамол, потому что он может негативно повлиять на печень, которая уже получила удар от этанола, подытожил токсиколог.

Названы 3 лучших народных средства от похмелья

Названы 3 лучших народных средства от похмелья

Ранее врач-терапевт Елена Малышева призвала не надеяться на активированный уголь при похмелье. Она отметила, что препарат нужно принимать в дозировке один грамм на один килограмм веса, а если суммировать количество таблеток, которое нужно выпить, то получится очень много.

Юлия Коновалова
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