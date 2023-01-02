В Польше заявили об утрате Хорватией суверенитета с вхождением в еврозону

Заместитель главы Национального движения Польши и депутат Сейма Кшиштоф Босак заявил об утрате Хорватией основного атрибута своего суверенитета с вхождением в еврозону и Шенген. О важном минусе отказа от национальной валюты в пользу евро он рассказал на своей странице в "Твиттере".

"Ещё одна европейская страна лишилась основного атрибута суверенитета — возможности проводить денежно-кредитную политику и влиять на свой финансовый рынок. Правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, перешло на евро", — объяснил парламентарий.

Кшиштоф Босак убеждён в том, что этим шагом хорватский кабмин поставил страну под власть Европейского центрального банка, расположенного во Франкфурте-на-Майне.