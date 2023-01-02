В Польше заявили об утрате Хорватией суверенитета с вхождением в еврозону
Депутат сейма Польши Босак констатировал утрату Хорватией суверенитета с переходом на евро
Заместитель главы Национального движения Польши и депутат Сейма Кшиштоф Босак заявил об утрате Хорватией основного атрибута своего суверенитета с вхождением в еврозону и Шенген. О важном минусе отказа от национальной валюты в пользу евро он рассказал на своей странице в "Твиттере".
"Ещё одна европейская страна лишилась основного атрибута суверенитета — возможности проводить денежно-кредитную политику и влиять на свой финансовый рынок. Правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, перешло на евро", — объяснил парламентарий.
Кшиштоф Босак убеждён в том, что этим шагом хорватский кабмин поставил страну под власть Европейского центрального банка, расположенного во Франкфурте-на-Майне.
Хорватия стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона с 1 января 2023 года. Таким образом, в силу вступило решение Совета Евросоюза от 12 июля прошлого года. Хорватия подала заявку на вхождение в Шенген в 2013 году, сразу после присоединения к ЕС.
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