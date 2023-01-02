Мадуро заверил в "абсолютной" готовности восстановить отношения с США

Каракас абсолютно готов нормализовать дипломатические контакты с Вашингтоном, заверил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Отношения двух стран были разорваны в 2019 году после признания Штатами незаконно провозгласившего себя президентом страны Хуана Гуайдо.