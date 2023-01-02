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2 января, 00:09

Мадуро заверил в "абсолютной" готовности восстановить отношения с США

<p>Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото © Getty Images / Carolina Cabral</p>

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото © Getty Images / Carolina Cabral

Каракас абсолютно готов нормализовать дипломатические контакты с Вашингтоном, заверил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Отношения двух стран были разорваны в 2019 году после признания Штатами незаконно провозгласившего себя президентом страны Хуана Гуайдо.

"Венесуэла готова, абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с этим правительством США и с будущим правительством", — подчеркнул Мадуро.
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Андрей Бражников

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