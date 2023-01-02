Мадуро заверил в "абсолютной" готовности восстановить отношения с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото © Getty Images / Carolina Cabral
Каракас абсолютно готов нормализовать дипломатические контакты с Вашингтоном, заверил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Отношения двух стран были разорваны в 2019 году после признания Штатами незаконно провозгласившего себя президентом страны Хуана Гуайдо.
"Венесуэла готова, абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с этим правительством США и с будущим правительством", — подчеркнул Мадуро.
Ранее американской нефтегазовой компании Chevron ("Шеврон") выдали разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в США.