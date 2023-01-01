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31 декабря 2022, 23:02

Ещё одна страна вошла в еврозону и Шенген

Хорватия стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона

Хорватия стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона с 1 января 2023 года. Таким образом, в силу вступило решение Совета Евросоюза от 12 июля прошлого года.

Евро становится государственной валютой для страны вместо хорватской куны. Граждане смогут использовать две валюты одновременно в течение двух недель.

Боснии и Герцеговине предоставили статус кандидата на членство в Евросоюзе

Боснии и Герцеговине предоставили статус кандидата на членство в Евросоюзе

А ранее бывший президент Польши Лех Валенса призвал распустить Евросоюз и создать снова, но без двух стран. По его словам, если бы Варшава захотела вступить в обновлённый союз, то ей пришлось бы согласиться с новыми обязанностями, которые не позволили бы ей сегодняшние выходки.

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Unsplash

Андрей Бражников

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