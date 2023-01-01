SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря 2022, 22:32

Макрон от лица всей Европы пообещал Украине помощь "до победы"

Президент Франции Макрон заявил, что будет поддерживать Украину "до победы"

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Emmanuel Macron</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем поздравлении к гражданам страны обратился к Украине и пообещал, что страна будет её поддерживать "до победы". Транслировал выступление главы государства телеканал BF MTV.

"В предстоящие годы мы неизменно будем с вами рядом. Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитывайте на Францию и на Европу", — заверил Макрон.

Европейцам предрекли страдания из-за безумного плана ЕС по борьбе с Россией

Европейцам предрекли страдания из-за безумного плана ЕС по борьбе с Россией

А ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил провести аудит военной помощи Украине. Он наказал дать оценку ходу боевых действий и проверить эффективность британской поддержки.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров