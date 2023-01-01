Макрон от лица всей Европы пообещал Украине помощь "до победы"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем поздравлении к гражданам страны обратился к Украине и пообещал, что страна будет её поддерживать "до победы". Транслировал выступление главы государства телеканал BF MTV.

"В предстоящие годы мы неизменно будем с вами рядом. Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитывайте на Францию и на Европу", — заверил Макрон.