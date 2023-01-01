Вступил в силу указ об увеличении численности Армии России

Штатная численность военнослужащих Вооружённых сил РФ увеличивается на 137 тысяч человек с 1 января 2023 года. Это произошло на основании вступившего в силу указа президента РФ, который был опубликован 25 августа 2022 года.

В соответствии с документом штатная численность Вооружённых сил России устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их числе — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих. Для того чтобы реализовать этот пункт, планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета.