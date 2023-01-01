Вступил в силу указ об увеличении численности Армии России
Вступил в силу указ президента Путина об увеличении численности ВС России
Штатная численность военнослужащих Вооружённых сил РФ увеличивается на 137 тысяч человек с 1 января 2023 года. Это произошло на основании вступившего в силу указа президента РФ, который был опубликован 25 августа 2022 года.
В соответствии с документом штатная численность Вооружённых сил России устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их числе — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих. Для того чтобы реализовать этот пункт, планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевые проблемы со снабжением армии во время СВО решены. По словам Путина, определённые проблемы были и остаются, однако в Министерстве обороны его заверяют, что объём таковых становится всё меньше и они перестают быть острыми.