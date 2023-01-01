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31 декабря, 21:49

Кабмин утвердил программу госгарантий по бесплатной медпомощи на 2023 год

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. Постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 31 декабря.

В программе прописаны виды медицинской помощи и условия её предоставления, список заболеваний, лечение которых осуществляется бесплатно, а также базовая программа обязательного медицинского страхования.

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Программа устанавливает средние нормативы объёма медицинской помощи, порядок и структуру формирования тарифов на неё и способы оплаты, а также требования к территориальным программам госгарантий по бесплатной медпомощи: порядка и условий её предоставления, критериев доступности и качества.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете, который затрагивает 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

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Unsplash

Юлия Коновалова

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