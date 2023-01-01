"Он предал украинский народ": На Западе признались в разочаровании Зеленским

Пользователи Twitter негативно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского принять новый закон "О медиа", который ограничивает деятельность СМИ.

"Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он ещё один коррумпированный политик", — высказал мнение Джин Цешевски.

"А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру", — заявила Линда Томас.

"Я хочу вернуть свои деньги, которые отдали Украине", — потребовал Шон Мерфи.

"Другими словами, никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину", — сделал вывод ещё один комментатор.

"Он предал украинский народ", — написал другой.

"А США продолжают посылать Зеленскому всё больше денег", — возмутился очередной читатель.