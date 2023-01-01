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31 декабря, 21:23

"Он предал украинский народ": На Западе признались в разочаровании Зеленским

Пользователи Twitter раскритиковали новый закон Зеленского, ограничивающий работу СМИ

<p>Владимир Зеленский с супругой. Обложка © Telegram-канал / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/2180" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V_Zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский с супругой. Обложка © Telegram-канал / V_Zelenskiy_official

Пользователи Twitter негативно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского принять новый закон "О медиа", который ограничивает деятельность СМИ.

"Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он ещё один коррумпированный политик", — высказал мнение Джин Цешевски.

"А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру", заявила Линда Томас.

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"Я хочу вернуть свои деньги, которые отдали Украине", потребовал Шон Мерфи.

"Другими словами, никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину", — сделал вывод ещё один комментатор.

"Он предал украинский народ", написал другой.

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"А США продолжают посылать Зеленскому всё больше денег", возмутился очередной читатель.

Ранее Лайф сообщал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий освещение в позитивном контексте каких-либо действий России. Теперь медиаресурсы можно блокировать без решения суда.

Юлия Коновалова

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