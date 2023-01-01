"Он предал украинский народ": На Западе признались в разочаровании Зеленским
Пользователи Twitter раскритиковали новый закон Зеленского, ограничивающий работу СМИ
Владимир Зеленский с супругой. Обложка © Telegram-канал / V_Zelenskiy_official
Пользователи Twitter негативно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского принять новый закон "О медиа", который ограничивает деятельность СМИ.
"Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он ещё один коррумпированный политик", — высказал мнение Джин Цешевски.
"А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру", — заявила Линда Томас.
"Я хочу вернуть свои деньги, которые отдали Украине", — потребовал Шон Мерфи.
"Другими словами, никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину", — сделал вывод ещё один комментатор.
"Он предал украинский народ", — написал другой.
"А США продолжают посылать Зеленскому всё больше денег", — возмутился очередной читатель.
Ранее Лайф сообщал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий освещение в позитивном контексте каких-либо действий России. Теперь медиаресурсы можно блокировать без решения суда.