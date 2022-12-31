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31 декабря, 20:56

Минобороны Японии выразило протест КНДР в связи с очередным ракетным пуском

Минобороны Японии отследило траекторию полёта запущенной КНДР в ночь на 1 января баллистической ракеты и выяснило, что она пролетела 350 километров при максимальной высоте 100 километров. Снаряд был запущен из района Пхеньяна и упал в Японском море, заявил на экстренной пресс-конференции министр обороны Страны восходящего солнца Ясукадзу Хамада.

"Ракета упала в Японском море с восточной стороны Корейского полуострова за пределами исключительной экономической зоны Японии", — уточнил он, добавив, что Токио по дипломатическим каналам в Пекине выразил Пхеньяну решительный протест в связи с очередным пуском.

Напомним, военные полагают, что запуск ракеты Северной Кореей может быть ответом на испытательный запуск Сеулом твердотопливной космической ракеты на прошлой неделе.

Япония заявила протест КНДР после запуска трёх баллистических ракет

Япония заявила протест КНДР после запуска трёх баллистических ракет

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Picryl

Андрей Бражников

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