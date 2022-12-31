Минобороны Японии выразило протест КНДР в связи с очередным ракетным пуском

Минобороны Японии отследило траекторию полёта запущенной КНДР в ночь на 1 января баллистической ракеты и выяснило, что она пролетела 350 километров при максимальной высоте 100 километров. Снаряд был запущен из района Пхеньяна и упал в Японском море, заявил на экстренной пресс-конференции министр обороны Страны восходящего солнца Ясукадзу Хамада.

"Ракета упала в Японском море с восточной стороны Корейского полуострова за пределами исключительной экономической зоны Японии", — уточнил он, добавив, что Токио по дипломатическим каналам в Пекине выразил Пхеньяну решительный протест в связи с очередным пуском.