КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Рёнхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, контролирующий ракетную деятельность КНДР.
Сведений о дальности, высоте и скорости полёта в настоящий момент нет. Военные полагают, что запуск может быть ответом Пхеньяна на испытательный запуск Сеулом твердотопливной космической ракеты на прошлой неделе.
Ранее Лайф писал, что КНДР испытала твердотопливный двигатель для стратегического вооружения нового типа. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, руководивший испытанием, выразил надежду на создание "очередного новейшего стратегического оружия в ближайшее время".
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