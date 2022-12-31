КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, контролирующий ракетную деятельность КНДР.

Сведений о дальности, высоте и скорости полёта в настоящий момент нет. Военные полагают, что запуск может быть ответом Пхеньяна на испытательный запуск Сеулом твердотопливной космической ракеты на прошлой неделе.