Патриарх Кирилл в канун Нового года призвал молиться за избавление России от внешних врагов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером 31 декабря во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя призвал молиться за избавление России от внешних врагов и выразил надежду на мир в следующем году.

"Будем просить Господа о ниспослании нам Его помощи, о том, чтобы следующий год был годом мирным, <…> чтобы он избавил Отечество наше, народ наш, церковь нашу от врагов внешних, видимых и невидимых, чтобы была духовная сила у народа нашего, сохраняя веру, сохранять и способность к сопротивлению всякому злу", — сказал глава РПЦ.

Также патриарх выразил надежду, что в 2023 году прекратится "междоусобная брань" на территории исторической Руси, восстановятся дружественные отношения между странами и прекратятся разделения в православном мире. Происходящие церковные расколы стали прямым следствием "опасных политических действий", в том числе и направленных против России.