SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря, 18:43

Патриарх Кирилл в канун Нового года призвал молиться за избавление России от внешних врагов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером 31 декабря во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя призвал молиться за избавление России от внешних врагов и выразил надежду на мир в следующем году.

"Будем просить Господа о ниспослании нам Его помощи, о том, чтобы следующий год был годом мирным, <…> чтобы он избавил Отечество наше, народ наш, церковь нашу от врагов внешних, видимых и невидимых, чтобы была духовная сила у народа нашего, сохраняя веру, сохранять и способность к сопротивлению всякому злу", сказал глава РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал к повороту России на Восток

Патриарх Кирилл призвал к повороту России на Восток

Также патриарх выразил надежду, что в 2023 году прекратится "междоусобная брань" на территории исторической Руси, восстановятся дружественные отношения между странами и прекратятся разделения в православном мире. Происходящие церковные расколы стали прямым следствием "опасных политических действий", в том числе и направленных против России.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Он признал, что в нынешнее время человечество не готово следовать по пути жизни, которую предложил Создатель.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров