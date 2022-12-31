Луис Суарес стал игроком "Гремио"
Двукратный обладатель "Золотой бутсы" Луис Суарес перешёл в бразильский "Гремио"
Уругвайский нападающий Луис Суарес на правах свободного агента перешёл в бразильский футбольный клуб "Гремио". Контракт с игроком заключён на два года — до декабря 2024-го, информирует пресс-служба команды.
Последним клубом Суареса был уругвайский "Насьональ", в его составе он выступал с июля. Кроме того, футболист играл за клуб с 2005 по 2006 год, вместе с командой он дважды становился победителем национального первенства.
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